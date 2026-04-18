Beautiful, anticipazioni 18 aprile 2026: Brooke affronta Hope, Bill fa una proposta a Luna

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che mentre Brooke e la figlia lavoreranno insieme alla Forrester Creations Hope farà fatica a concentrarsi e a causa della distrazione commetterà degli errori. La madre è convinta che non stia così solo per il fidanzamento di Thomas e Paris.

Anticipazioni Beautiful 18 aprile 2026: Hope vuole davvero tornare con Thomas, cosa pensa Brooke

Brooke dirà alla figlia che a parer suo sta desiderando una riconciliazione con Thomas solo per fuggire dai sentimenti che ha iniziato a provare per Finn. Pensa che Hope abbia paura di commettere i suoi stessi errori. Intanto Eric, Ridge e Thomas scherzeranno sulle nozze del Forrester con Paris immaginando una cerimonia a bordo piscina in costume.

Thomas dirà al padre e al nonno che la sua vita è cambiata da quando si è trasferito a Parigi. Il rapporto con Douglas e il legame con Paris lo hanno aiutato a chiarire anche i suoi sentimenti per Hope. Mentre sarà a Il Giardino con Poppy e sua figlia Bill sarà molto orgoglioso di aver scoperto che Luna è sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo Spencer pensa che la ragazza debba avere tutto ciò che spetta ad una Spencer, anche lavorare nell’azienda di famiglia. Bill farà una proposta a Luna, quella di riconoscerla legalmente.