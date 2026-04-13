Beautiful, anticipazioni 13 aprile 2026: Thomas chiede ad Hope di sposarlo poi la spiazza, cosa si nasconde dietro la proposta

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope ha sofferto molto a casa di Eric mentre tutta la famiglia festeggiava il fidanzamento di Thomas e Paris. Alla madre ha ammesso di essere ancora innamorata di lui, per lei è davvero difficile accettare che stia per convolare a nozze con un’altra donna.

Anticipazioni Beautiful 13 aprile 2026: Thomas vuole trascorrere la sua vita con Paris, Hope senza parole

Thomas lascerà Hope senza parole con una proposta davvero inaspettata, le chiederà di nuovo di sposarlo, lei però non crederà che la sua proposta sia vera. Il Forrester di fronte alla sua esitazione le dirà di averlo fatto solo per dimostrarle che avrebbe detto di no per la terza volta.

Il figlio di Ridge dirà ad Hope di essersi lasciato alle spalle la loro storia d’amore, ad oggi è certo di voler trascorrere la sua vita con Paris. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Paris sarà al settimo cielo, a Ridge e Brooke dirà di essere onorata che il fidanzato le abbia fatto la proposta di matrimonio nella villa di Eric davanti a tutta la famiglia. La ragazza è anche felice per il fatto che si sposeranno lì.