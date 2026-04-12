Beautiful, anticipazioni 12 aprile 2026: Hope soffre per il fidanzamento di Thomas, a Brooke confessa…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 12 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che durante i festeggiamenti del Quattro luglio a casa di Eric non mancheranno le tensioni a causa della richiesta che Thomas ha fatto al nonno. Ridge ed Eric faranno un brindisi per festeggiare il fidanzamento del Forrester con Paris che saranno felici di accogliere la ragazza in famiglia.

Anticipazioni Beautiful 12 aprile 2026: Brooke chiede a Hope se ha dei rimpianti per la sua storia con Thomas

Osservando la scena Hope soffrirà molto e farà fatica a nascondere il suo profondo dolore per il fatto che Thomas abbia voltato pagina così in fretta. Brooke chiederà alla figlia se prova dei rimpianti per non aver accettato le proposte di matrimonio del Forrester notando la sua sofferenza per il fidanzamento dell’ex fidanzato.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope sarà sincera con la madre, le dirà infatti che prova ancora un forte sentimento nei confronti di Thomas. La Logan è però consapevole che lui ormai ha scelto di portare all’altare un’altra donna.