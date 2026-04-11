Beautiful, anticipazioni 11 aprile 2026: Thomas fa una richiesta ad Eric sulle nozze con Paris, Hope a disagio

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 11 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope avrà ancora dei dubbi in merito all’inaspettata decisione di Thomas di convolare a nozze con Paris. Quest’ultima la accuserà di intromettersi nella loro vita, alla Logan dirà che il suo rapporto con il Forrester è solido e le chiederà di rispettare il loro fidanzamento.

Anticipazioni Beautiful 11 aprile 2026: Eric approva la richiesta di Thomas, intenso confronto tra Bill e Katie

Alla figlia di Brooke la nuova fidanzata del Forrester dirà di aver costruito un forte legame anche con Douglas. Nel frattempo verrà celebrato il ‘4 luglio’ nella villa di Eric, durante un piacevole clima di festa i presenti accoglieranno con gioia Thomas e Paris.

Dopo aver dichiarato i suoi forti sentimenti nei confronti della sua futura moglie il figlio di Ridge chiederà al nonno d poter celebrare le nozze nella casa di famiglia ed Eric gli darà subito la sua benedizione. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che saranno tutti entusiasti per la notizia, eccetto Hope che apparirà a disagio durante la festa. Intanto, ci sarà un intenso confronto tra Katie e Bill.