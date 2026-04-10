Beautiful, anticipazioni 10 aprile 2026: Hope confessa il suo amore a Thomas e insinua che lui…

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Thomas e Hope si ritroveranno di nuovo in ufficio da soli e ne approfitteranno per confrontarsi ancora, la tensione tra loro non mancherà.

Anticipazioni Beautiful 10 aprile 2026: Steffy è stata troppo dura con Hope? Cosa pensa Thomas

Riferendosi al comportamento della sorella nei confronti di Hope il Forrester ammetterà che è stata molto dura, pensa infatti che dovrebbe chiederle scusa. Steffy è contenta che Thomas sia finalmente felice e ha chiesto alla Logan di non intromettersi tra lui e Paris.

Hope continuerà ad essere preoccupata per la decisione dell’ex fidanzato, pensa che sia stato troppo frettoloso nel chiedere a Paris di diventare sua moglie. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan confesserà a Thomas di essere ancora innamorata di lui. Subito dopo si lascerà sfuggire un’insinuazione sulle sue nozze, pensa che voglia sposarsi in fretta per non affrontare i sentimenti che prova ancora per lei.