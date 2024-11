“BeatRiGeneration: la Musica si rigenera e Disegna un Futuro di Manfredonia”

Un vento nuovo soffia sulla scena musicale di Manfredonia: BeatRiGeneration, il progetto che intreccia creatività e formazione, continua il suo viaggio tra passione, talento e innovazione. Giovani aspiranti artisti e musicisti si immergono in un percorso che va oltre le note, esplorando l’essenza della musica come arte, racconto e opportunità.

Imparare, Creare, Condividere

Nell’ultima sessione, grazie alla collaborazione con l’esperto di marketing musicale Max Ciuffreda, i partecipanti hanno scoperto come emergere nell’era digitale. Non basta più pubblicare una canzone: servono strategie mirate, gestione dei diritti e una visione chiara del proprio futuro musicale. Una lezione chiave? Possedere la propria arte per dare radici solide ai sogni. Social e identità digitale sono stati protagonisti di una sessione intensa: creare una connessione autentica con il pubblico e raccontare storie vere è oggi più importante che mai. Tra laboratori di songwriting, tecniche vocali e produzione musicale, i giovani hanno trasformato idee in realtà, guidati da esperti come Cristina Bisceglia e Toni Augello.

Un Percorso Verso il Futuro

Con strumenti come Ableton Live, i partecipanti si sono spinti oltre i limiti, sperimentando campionamenti e ritmi, dando vita a suoni unici. Ogni sessione è un viaggio, dove teoria e pratica si fondono per dare voce a una generazione che vuole lasciare il segno.

Il progetto – promosso da POP Officine Popolari, con la direzione artistica di DAM Accademia Musicale, e finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0” promosso dalla Regione – culminerà con la pubblicazione dei brani prodotti e un evento live che celebrerà questa straordinaria avventura.

Una Comunità che Rinasce con la Musica

“BeatRiGeneration è molto più di un progetto musicale: è uno spazio dove la creatività si trasforma in opportunità e nel quale ragazze e ragazzi possono riscoprire il coraggio della condivisione e della bellezza,” spiega Saverio Mazzone, presidente di POP Officine Popolari. “Con la musica, vogliamo dare voce a una nuova generazione che racconti il nostro territorio, lo vivifichi e lo rinnovi. Creando una nuova scena.”

Ogni nota, ogni parola, ogni beat raccontano un pezzo di una storia che è appena cominciata.