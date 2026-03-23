Be My Sunshine (Ada Masalı), anticipazioni dal 25 al 27 marzo 2026: il disastroso incontro tra Poyraz e Haziran

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L’arrivo di Be My Sunshine (Ada Masalı) su Mediaset Infinity segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche, sempre più amate dal pubblico italiano. Dal 25 al 27 marzo 2026, la piattaforma pubblicherà le prime tre puntate di questa storia romantica ambientata tra Istanbul e una piccola isola dell’Egeo, dove due mondi opposti si incontrano e si scontrano.

La serie, interpretata da Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz, unisce leggerezza, emozione e un’ambientazione suggestiva che diventa parte integrante del racconto.

Ma cosa accadrà nei primi episodi? Come si incontreranno Haziran e Poyraz? E quali eventi daranno il via alla loro storia? Scopriamolo insieme.

Haziran tra ambizione e dovere: il viaggio che cambia tutto a Be My Sunshine

La storia si apre con Haziran, una giovane donna che vive a Istanbul e che ha costruito la sua identità attorno alla carriera. È brillante, determinata e convinta che il suo futuro sia legato alla città, ai ritmi frenetici e alle opportunità professionali che la circondano.

Il suo equilibrio, però, viene messo alla prova quando l’azienda per cui lavora le affida una missione delicata: recarsi sull’isola di Kırlangıç per raccogliere informazioni utili a convincere un uomo del posto a vendere il suo terreno, necessario per la costruzione di un resort.

Haziran accetta, convinta che quel compito sia il passo decisivo per ottenere la promozione che sogna da tempo. Il primo episodio la vede quindi partire per un viaggio che, almeno nelle sue intenzioni, dovrebbe essere rapido e puramente professionale.

Ma l’isola, con i suoi ritmi lenti e la sua atmosfera sospesa, inizia subito a metterla alla prova.

Il suo capo, Doygun, le chiede di trovare un pretesto per mettere pressione al proprietario del terreno, un uomo che si oppone allo sviluppo turistico dell’isola. Haziran non immagina minimamente che quell’uomo sarà proprio la persona destinata a sconvolgere la sua vita.

L’incontro con Poyraz: scontro, diffidenza e un legame che nasce senza volerlo

Il secondo episodio introduce Poyraz, un giovane che ha scelto di vivere sull’isola e di dedicarsi alla sua attività agricola. È riservato, legato alla sua terra e poco incline a fidarsi degli estranei. Quando Haziran arriva alla fabbrica dove lavora, i due si scontrano immediatamente: lei rappresenta tutto ciò che lui non sopporta, mentre lui incarna un mondo che lei non comprende.

Il loro primo incontro è un disastro. Poyraz la scambia per una turista invadente e cerca di allontanarla, mentre Haziran, abituata a muoversi con sicurezza, si ritrova spiazzata da quell’uomo così diretto e poco accomodante. Nonostante il conflitto iniziale, Haziran riesce comunque a ottenere le informazioni richieste dal suo capo, convinta di aver concluso il suo compito.

Ma l’isola ha altri piani per lei. Perde il traghetto e si ritrova costretta a rimanere più a lungo del previsto. L’incontro con la zia, che non vedeva da anni, aggiunge un ulteriore elemento emotivo alla sua permanenza.

È in questo contesto che Haziran inizia a osservare Poyraz con occhi diversi, anche se non è ancora pronta ad ammetterlo.

La verità viene a galla: Haziran scopre l’inganno e decide di rimediare

Il terzo episodio segna il primo vero punto di svolta della serie. Durante una gara di ballo, Haziran e Poyraz si ritrovano a danzare insieme senza nemmeno rendersi conto di ciò che sta accadendo. È un momento leggero, quasi magico, che però viene bruscamente interrotto dalla scoperta della verità.

Haziran capisce di essere stata manipolata dal suo capo e che le informazioni raccolte sono state usate per danneggiare proprio Poyraz.

La consapevolezza di aver ferito involontariamente l’uomo che sta iniziando a guardare con interesse la sconvolge. Decide quindi di affrontarlo e di proporgli una soluzione, determinata a riparare al danno causato.

Questo gesto apre la strada a un rapporto nuovo, ancora fragile ma destinato a crescere episodio dopo episodio. La serie, infatti, costruisce con cura la trasformazione dei due protagonisti, mostrando come l’isola diventi un luogo di cambiamento, di scoperte e di sentimenti che nascono quando meno te lo aspetti.