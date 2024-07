Battiti Live stasera su Canale 5: c’è anche la tappa di Foggia

CORNETTO BATTITI LIVE DA STASERA SU CANALE 5

In prima serata il festival più amato dell’estate italiana.

Sul main stage di Molfetta e negli on the road di Giovinazzo, Galatina e Foggia la migliore musica del panorama italiano e internazionale

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana, da stasera, lunedì 8 luglio, sbarca in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.

Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco: Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Tananai e Annalisa da Giovinazzo, Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

“Cornetto Battiti Live” è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage. Mentre sui social potranno commentare le performance degli artisti seguendo l’hastag #battitilive.

Anche questa edizione del Cornetto Battiti Live è all’insegna del #WeAreInPuglia, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. “Dopo 15 fantastiche serate che hanno coinvolto altrettante località della Puglia dai primi di maggio fino a ieri sera, nella cornice del castello aragonese di Otranto, finalmente è il momento di condividere con il grande pubblico italiano tutta la bellezza di Battiti Live con la messa in onda su Canale 5, la rete ammiraglia del Gruppo Mediaset”, commenta il presidente della Regione Michele Emiliano. “Una occasione importante di promozione, che segue ad uno spettacolo che per oltre due mesi ha portato artisti di valore nazionale ed internazionale nelle nostre città, coinvolgendo migliaia di persone di tutte le età, dai bambini agli adulti. Uno spettacolo incredibile anche per i tanti turisti in visita nelle nostre città sin dalla primavera. Non ci resta che godere ancora per cinque settimane di questo spettacolo in tv, mostrando a tutti quando sia spettacolare la nostra Puglia”.

“Molfetta e Otranto, che hanno ospitato il main stage di Battiti, e poi Foggia, Brindisi, Ostuni, Gravina in Puglia, Galatina, Sammichele di Bari, San Ferdinando di Puglia, Giovinazzo e Bari dove si sono svolte le esibizioni on the road rappresentano uno spaccato importante di quello che la nostra splendida regione offre ai turisti, in primis i nostri stessi corregionali, che spesso non conoscono le bellezze offerte dalla nostra terra”, aggiunge l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane. “Ho seguito passo dopo passo il tour e sono certo che saremo tutti orgogliosi dell’immagine che la Puglia offrirà agli italiani e ai tanti che seguiranno Battiti Live anche dall’estero. Il nostro lavoro di promozione prosegue con il chiaro intento di mantenere e, se possibile, far crescere la reputazione della nostra regione, ormai stabilmente tra le più importanti destinazioni del nostro Paese”.

“Le cartoline che spediremo agli italiani attraverso le cinque prime serate di Battiti Live su Canale 5 metteranno in risalto il nostro prodotto mare”, sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione. “Cogliamo questa occasione per rilanciare un’offerta che è rivolta a differenti segmenti di domanda. Tutti sanno che in Puglia ci sono acque cristalline, è il mare più pulito d’Italia, ma vogliamo letteralmente stregarli con immagini bellissime che evidenziano non soltanto il mare, ma anche gli scorci meravigliosi in cui è possibile goderne. Ma non solo questo: Battiti Live è un’occasione straordinaria per mostrare anche città che d’estate possono rappresentare una bella opportunità per le serate dei nostro ospiti. Siamo davvero felici di poter mettere in mostra i nostri gioielli su un palcoscenico importante come quello di Canale 5”.