Sport Puglia

Barletta scatenato: in poche ore compra Bizzotto, Caputo e Malcore

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barletta scatenato: in poche ore compra Bizzotto, Caputo e Malcore

Incredibile campagna acquisti del Barletta che, dopo aver perso Loiodice finito al Taranto, in poche ore ufficializza il portiere under Caputo, ma soprattutto il difensore Bizzotto, con oltre 360 presenze nei prof, e l’attaccante Giancarlo Malcore, ex Lecce, Manfredonia, Cerignola e Casarano.

La squadra biancorossa si candida a favorita del torneo.

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©