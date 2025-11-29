Sport Puglia
Barletta scatenato: in poche ore compra Bizzotto, Caputo e Malcore
Incredibile campagna acquisti del Barletta che, dopo aver perso Loiodice finito al Taranto, in poche ore ufficializza il portiere under Caputo, ma soprattutto il difensore Bizzotto, con oltre 360 presenze nei prof, e l’attaccante Giancarlo Malcore, ex Lecce, Manfredonia, Cerignola e Casarano.
La squadra biancorossa si candida a favorita del torneo.