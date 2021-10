Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party, in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022. Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata.

Lo annuncia il sindaco della città.