Bari: rissa brutale a bordo di un treno, un ferito

Una violenta rissa tra extracomunitari ha profondamente turbato il capoluogo pugliese: il tutto è accaduto a bordo del treno ET 91088 di Ferrotramviaria diretto a Ruvo, che ha dovuto continuare la propria corsa fino all’Aeroporto per garantire interventi sanitari, prima di rimanere fermo per quasi 4 ore.

Il controverso episodio è accaduto alle ore 21:00 di Domenica 27 Luglio, e secondo quanto appreso, il gruppo protagonista della lite faceva parte del Cara, centro per richiedenti asilo. Ad avere la peggio è stato uno degli uomini stranieri, riportando gravi ferite al volto.

Il gruppo è stato fatto scendere alla fermata Europa, e il ferito è stato medicato immediatamente dal personale sanitario.

“Non è più sostenibile che la gestione dell’ordine pubblico ricada solo sul personale di bordo, che quotidianamente affronta situazioni critiche senza adeguato supporto. La sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori è una priorità e responsabilità condivisa, e richiede un intervento strutturato anche da parte delle istituzioni competenti.”

Queste le dichiarazioni preoccupanti e di denuncia effettuate da Ferrotramviaria, la quale conclude: “continueremo ad operare con impegno e serietà, ma non possiamo essere lasciati soli di fronte a tali fenomeni che minano il trasporto pubblico.”