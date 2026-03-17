[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bari, lo Stadio San Nicola è fuori da Euro 2032

Lo Stadio San Nicola di Bari è ufficiosamente fuori da 2032.

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno “Il sogno sta per concludersi prim’ancora di cominciare. L’addio di Bari all’Europeo del 2032 è quantomeno «ufficioso» e potrebbe molto presto tradursi in realtà”

“Rispetto al dossier iniziale, Bari, Napoli e Verona appaiono pressoché estromesse – continua il quotidiano -. Servirebbero oltre 30 milioni per un intervento strutturale sullo stadio cittadino”.