Sport Puglia

Bari, lo Stadio San Nicola è fuori da Euro 2032

Redazione17 Marzo 2026
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Bari, lo Stadio San Nicola è fuori da Euro 2032

Lo Stadio San Nicola di Bari è ufficiosamente fuori da 2032.

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno “Il sogno sta per concludersi prim’ancora di cominciare. L’addio di Bari all’Europeo del 2032 è quantomeno «ufficioso» e potrebbe molto presto tradursi in realtà”

“Rispetto al dossier iniziale, Bari, Napoli e Verona appaiono pressoché estromesse – continua il quotidiano -. Servirebbero oltre 30 milioni per un intervento strutturale sullo stadio cittadino”.

Redazione17 Marzo 2026
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