Barbara D’urso torna in Tv, Sfida Silvia Toffanin ecco come e quando

Barbara D’urso torna in Tv, ormai al suo ritorno manca davvero poco. I rapporti con la Rai sono divenuti sempre più intensi e si sta lavorando al progetto che vedrebbe l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque sbarcare sulla Rai. Un paio di settimane fa, la conduttrice ed attrice partenopea è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e già in quel caso aveva mostrato il suo fortissimo interesse a tornare in Mamma Rai.

Barbara D’urso torna in Tv, si tratta con i vertici Rai

Il ritorno di Barbara d’Urso in TV è sempre più imminente, questa volta non per una semplice intervista ma proprio per la conduzione di un programma tutto suo. Si fanno sempre più fitte le interlocuzioni con i vertici Rai per l’affidamento di un programma all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

La proposta della RAI sarebbe quella di affidarle un programma del Sabato Pomeriggio, un contenitore di interviste in perfetto stile Verissimo, che andrebbe proprio a fare concorrenza a Silvia Toffanin nel pomeriggio del Sabato. La Compagna di Pier Silvio Berlusconi ogni week end ospita grandissimi ospiti e non sarà una lotta semplice. Probabilmente un buon modo per Barbara D’urso per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo che proprio Berlusconi Junior l’aveva “cacciata” da Mediaset. Il programma di Barbara D’urso potrebbe essere previsto già per il prossimo autunno.