Barbara D’Urso sbarca in prima serata su Rai 1: ecco dove vedremo la conduttrice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena in casa Rai. Barbara D’Urso farà il suo ritorno in televisione a distanza di due anni dal suo addio ingiusto a Pomeriggio Cinque per colpa di Piersilvio Berlusconi. La conduttrice è stata appena annunciata come nuova concorrente di un noto format della prima serata di Rai 1. Si tratta di Ballando con le stelle, che pochi minuti fa ha annunciato la presenza di Barbara D’Urso come concorrente. In questi giorni si era molto parlato di un probabile arrivo dell’ex volto di Pomeriggio Cinque in Rai 1. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il portale Dagospia che aveva riportato che Carmelita avrebbe preso parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza dal 27 settembre sui teleschermi di Rai 1. L’annuncio ufficiale ha quindi scatenato la reazione del popolo social, che è apparso felice di rivedere il volto televisivo di nuovo in televisione.

Barbara D’Urso è la nuova concorrente di Ballando con le stelle

Barbara D’Urso sarà la nuova concorrente di Ballando con le stelle, in partenza a fine settembre sui teleschermi di Rai 1. Milly Carlucci ha piazzato un nuovo grande colpo per festeggiare i vent’anni di messa in onda del fortunato programma. Oltre alla conduttrice, ci saranno anche Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Rosa Chemical. Milly Carlucci sta confezionando un cast di grandi stelle per cercare di contrastare la concorrenza di Canale 5 dove andrà in onda la nuova stagione di Tu si que vales, che vedrà l’ingresso in giuria di Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti, troppo oberato dagli impegni.