Barbara d’Urso: approdo imminente alla Rai?

Barbara D’Urso, la “Carmelita” nazionale, ha finalmente rotto il silenzio. LA celebre conduttrice sarebbe pronta a fare il grande ritorno in Rai con un nuovo progetto che promette di conquistare il pubblico del venerdì sera. Il lung periodo di stop dopo l’addio a Mediaset sembra finalmente alle spalle. Ma tra fondate speranze e ostacoli politici, chi la vuole davvero vedere di nuovo in prima serata? Scopriamolo insieme, pezzo per pezzo. Prima di continuare, precisiamo che al momento questi sono solamente rumor che, nei prossimi mesi; attenndiamo di conseguenze notizie più certe e precise riguardo al destino professionale di Barbara.

Il nuovo progetto televisivo di Carmelita

Barbara D’Urso avrebbe parlato di contatti con la Rai e Fremantle Italia per un nuovo show “emotainment” che dovrebbe andare in onda su Rai 1 il venerdì sera da gennaio, con 4 o 5 puntate in prime time. C’era chi pensava addirittura di un ritorno di Carramba che sorpres, o qualcosa di simile, ma le cose non starebbero così. Le indiscrezioni parlano, infatti, di un formato pensato ad hoc per Barbara e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, mixando storie, emozioni e intrattenimento pop. Il progetto sarebbe nato durante un incontro tra D’Urso, Williams Di Liberatore (direttore intrattenimento Prime Time Rai) e il CEO di Fremantle Italia, che avrebbe espresso grande apprezzamento per il suo percorso professionale: non solo in termini di ascolti, ma anche di raccolta pubblicitaria.

Veti su Barbara d’Urso?

Nelle sue prime dichiarazioni, Barbara ha voluto chiarire che non ci sono “veti” da parte della Rai: «Sarebbe orribile» pensare che un’azienda pubblica di tae portata possa subire imposizioni politiche o industriali. Ha, inoltre, sferrato una “frecciatina” a Piersilvio Berlusconi: «In un’azienda tv è normale che il nuovo direttore voglia incontrare i talent che possono segnare un gol», riconoscendo però un importante rispetto professionale tra le parti. Sembra che Marina Berlusconi abbia espresso la sua contrarietà al ritorno della conduttrice in Rai, anche al di là dei confini Mediaset. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni ancora non confermate ufficialmente, ma aggiungono un ulteriore livello di tensione al contesto. Dall’altro lato, Di Liberatore ha mantenuto il tono della prudenza: «Prematuro parlarne», ha detto in merito ai palinsesti 2025/26, pur confermando che i “contatti preliminari” ci sono.

Cosa ha fatto Barbara in questi due anni: teatro, agenzia ed eventi

Mentre era lontana dal piccolo schermo, Barbara D’Urso non è stata ferma: ha partecipato al teatro con la commedia “Taxi a due piazze”, ha lanciato un’agenzia di eventi, la B&Fable, insieme alla socia Francesca Caldarelli, e si è buttata sui social, approdando su TikTok. La sua presenza occasionalmente è tornata in Rai: come ospite a Domenica In (marzo 2024) e come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle (ottobre 2024). Nelle interviste, la conduttrice ha spiegato di essersi presa cura della propria famiglia – è diventata nonna per la seconda volta – e di essere pronta a tornare con la stessa forza e connessione con il pubblico che l’ha sempre seguita.