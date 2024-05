Barbara D’Urso, retroscena choc del suo ex truccatore: “Gliene ho dette di tutti i colori”

Barbara D’Urso è finita al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate da un suo ex truccatore. La conduttrice che ha da poco compiuto gli anni aprendo un nuovo account su TikTok è finita al centro dell’attenzione per alcune parole dette da Gennaro Marchese, noto truccatore che da decenni bazzica i backstage del mondo dello spettacolo. L’uomo è stato intervistato in questi giorni da Turchese Baracchi a Turchesando dove ha parlato di Barbara D’Urso. Il rapporto lavorativo tra il truccatore e la conduttrice si è interrotto nel 2002 mentre le loro strade si sarebbero incrociate nuovamente nel 2005 in occasione della quinta edizione del Grande Fratello. A quell’epoca, Barbarella era la conduttrice e il truccatore doveva entrare come concorrente della casa più spiata d’Italia.

Il truccatore Gennaro Marchese racconta la lite con Barbara D’Urso

Gennaro Marchese si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in occasione dell’intervista rilasciata a Turchesando. Il truccatore ha dichiarato che lo volevano far entrare nella casa del Grande Fratello 2005, tanto da rivelare: “Mi dicono l’ultima visione c’è l’ha Barbara D’Urso. Mi richiamano dopo e mi dicono ‘guarda Gennaro abbiamo fatto di tutto ma la conduttrice non ti vuole’. Non ci ho più visto”. Il truccatore ha riferito di aver preso il telefono e di aver chiamato la conduttrice accusandola di avergli tolto una possibilità. L’uomo ha rivelato di avergliele dette di tutti i colori, tanto che lei alla fine l’ha bloccato ovunque.