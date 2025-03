Barbara Berlusconi, la mossa inaspettata ecco dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara Berlusconi, terzogenita di Silvio Berlusconi, fa il suo ingresso nel mondo del gossip diventando la principale azionista di Unaluna, media company digitale fondata nel 2021. La start-up, che gestisce i canali social The Muffa (ambiente) e Whoopsee (gossip e celebrità), vede tra i suoi soci anche i fratelli Elkann e Leonardo Maria Del Vecchio.

L’investimento di Barbara Berlusconi, pari al 17,6% delle quote, rappresenta una delle sue rare operazioni personali note. La sua partecipazione è intestata alla Riva Reno Fiduciaria di Bologna, dopo la revoca del mandato alla precedente fiduciaria Siref.

Unaluna, pur essendo una start-up, è operativa fin dalla sua nascita e ha registrato nel 2023 ricavi per 873 mila euro, seppur con perdite di circa 575 mila euro. Il sostegno degli azionisti e delle banche finanziatrici lascia intravedere buone prospettive di sviluppo per il futuro.

L’ingresso di Barbara Berlusconi in Unaluna si inserisce in un contesto di diversificazione delle sue attività, che spaziano dall’arte alla gestione patrimoniale, fino all’impegno sociale. La sua curiosità per il settore dei media digitali sembra essere condivisa con il fratello Luigi Berlusconi