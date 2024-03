Bandiere e primavere, il nuovo film di Stefano Simone sulla storia di Salvatore Castrignano

Giovedì 21 marzo alle ore 19.00 presso il Cinema San Michele verrà proiettato il nuovo film di Stefano Simone, “Bandiere e Primavere”, sulla vera storia di Salvatore Castrignano.

“A chiunque ci sarà, auguro una buona visione, sperando che le tematiche trattate possano in qualche modo colpire e – soprattutto – far riflettere. Come sempre, ringrazio a priori tutti coloro che decideranno di dedicare 2 ore del proprio tempo alla visione di questo film socialmente molto importante” scrive il regista sui social.