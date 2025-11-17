Banda Galileo: “Firma del protocollo puliAMO Manfredonia”
COMUNICAZIONE IMPORTANTE – FIRMA DEL PROTOCOLLO “puliAMO Manfredonia”
oggi è una giornata importante per il nostro quartiere e per tutta la comunità attiva che ogni settimana si impegna a migliorare l’ambiente in cui viviamo.
È stata ufficialmente firmata la pre-intesa del Protocollo d’Intesa “puliAMO Manfredonia” tra il Comune di Manfredonia – rappresentato dal Sindaco Domenico La Marca e dall’Assessora all’Ambiente MariaRita Valentino – e le associazioni e realtà civiche partecipanti, tra cui la nostra Banda Galileo.
Cosa significa questo per noi?
Il Comune riconosce e sostiene il nostro impegno per il decoro urbano, l’ambiente e la cura degli spazi comuni.
Vengono avviate forme di collaborazione ufficiali e continuative tra cittadini e istituzioni.
Gli interventi di pulizia, manutenzione e sensibilizzazione che facciamo diventano parte di un progetto condiviso, aperto e strutturato.
Potremo operare con maggiore supporto logistico e visibilità, mantenendo la nostra libertà e spontaneità.
Cosa faremo con il Protocollo attivo
Il gruppo sarà coinvolto in attività come:
• raccolta differenziata e pulizia aree pubbliche,
• manutenzione leggera e cura del verde,
• piccole azioni di decoro e abbellimento,
• iniziative educative e di sensibilizzazione ambientale.
Perché è una buona notizia
È un passo avanti concreto verso una città più pulita, più curata e più partecipata.
Un riconoscimento per tutti noi e per il lavoro fatto fino ad ora.
Un ringraziamento speciale va ad Antonio Bisceglia, per la dedizione, l’impegno e la costanza nel portare avanti questo obiettivo fino alla firma del protocollo.
Il suo contributo è stato determinante per arrivare fin qui.
Grazie a tutti quelli che, con spirito civico e zero polemiche, dedicano il proprio tempo a rendere Manfredonia un posto migliore.
Uniamoci per partecipare alle prossime iniziative.
Continuiamo così: Galileo c’è, e si vede.