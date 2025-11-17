[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Banda Galileo: “Firma del protocollo puliAMO Manfredonia”

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – FIRMA DEL PROTOCOLLO “puliAMO Manfredonia”

Cari tutti,

oggi è una giornata importante per il nostro quartiere e per tutta la comunità attiva che ogni settimana si impegna a migliorare l’ambiente in cui viviamo.

È stata ufficialmente firmata la pre-intesa del Protocollo d’Intesa “puliAMO Manfredonia” tra il Comune di Manfredonia – rappresentato dal Sindaco Domenico La Marca e dall’Assessora all’Ambiente MariaRita Valentino – e le associazioni e realtà civiche partecipanti, tra cui la nostra Banda Galileo.

Cosa significa questo per noi?

Il Comune riconosce e sostiene il nostro impegno per il decoro urbano, l’ambiente e la cura degli spazi comuni.

Vengono avviate forme di collaborazione ufficiali e continuative tra cittadini e istituzioni.

Gli interventi di pulizia, manutenzione e sensibilizzazione che facciamo diventano parte di un progetto condiviso, aperto e strutturato.

Potremo operare con maggiore supporto logistico e visibilità, mantenendo la nostra libertà e spontaneità.

Cosa faremo con il Protocollo attivo

Il gruppo sarà coinvolto in attività come:

• raccolta differenziata e pulizia aree pubbliche,

• manutenzione leggera e cura del verde,

• piccole azioni di decoro e abbellimento,

• iniziative educative e di sensibilizzazione ambientale.

Perché è una buona notizia

È un passo avanti concreto verso una città più pulita, più curata e più partecipata.

Un riconoscimento per tutti noi e per il lavoro fatto fino ad ora.

Un ringraziamento speciale va ad Antonio Bisceglia, per la dedizione, l’impegno e la costanza nel portare avanti questo obiettivo fino alla firma del protocollo.

Il suo contributo è stato determinante per arrivare fin qui.

Grazie a tutti quelli che, con spirito civico e zero polemiche, dedicano il proprio tempo a rendere Manfredonia un posto migliore.

Uniamoci per partecipare alle prossime iniziative.

Continuiamo così: Galileo c’è, e si vede.