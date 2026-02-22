Banconota da 50 euro falsa, la più diffusa in Europa: come riconoscerla con il metodo BCE

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Più di 554 mila le banconote false in giro per l’Europa e il taglio da 50 euro è storicamente il più amato dai falsari. La sua ampia diffusione e il valore economico significativo lo rendono l’obiettivo perfetto per chi cerca di immettere valuta contraffatta nel mercato. Nel 2026, nonostante le tecnologie di sicurezza sempre più avanzate della serie “Europa”, il rischio di ritrovarsi nel portafoglio un pezzo di carta senza valore rimane alto.

Saper distinguere una banconota autentica da una contraffatta non richiede strumenti da laboratorio, ma solo un occhio attento e la conoscenza del metodo suggerito dalla Banca Centrale Europea: toccare, guardare, muovere.

Il tatto: la prima barriera contro i falsi

Il primo controllo da effettuare è quello sensoriale. Le banconote vere non sono stampate su comune carta commerciale, ma su una speciale carta composta da fibre di puro cotone.

La consistenza: Al tatto, una banconota autentica deve apparire scattante e sonora. Se la stropicciate leggermente, deve produrre un fruscio secco e metallico, molto diverso dalla morbidezza della carta comune. I rilievi calcografici: Passando il polpastrello (o l’unghia) lungo i margini destro e sinistro della banconota, dovresti percepire una serie di trattini in rilievo. Anche l’immagine principale, le iscrizioni e la grande cifra del valore sono stampate con una tecnica che le rende leggermente sollevate rispetto al resto del biglietto.

Banconota da 50 euro falsa: filigrana e filo di sicurezza in controluce

Se il tatto ti lascia dei dubbi, il secondo passaggio è l’osservazione visiva. Solleva la banconota e guardala in controluce:

La finestra con ritratto: Nella parte superiore della striscia argentata (ologramma) c’è una finestra trasparente. Guardandoci attraverso, deve apparire il ritratto della figura mitologica Europa , visibile su entrambi i lati della banconota.

Nella parte superiore della striscia argentata (ologramma) c’è una finestra trasparente. Guardandoci attraverso, deve apparire il ritratto della figura mitologica , visibile su entrambi i lati della banconota. La filigrana: Nella parte bianca a sinistra deve emergere un’immagine sfumata che riproduce il valore della banconota e il volto di Europa.

Nella parte bianca a sinistra deve emergere un’immagine sfumata che riproduce il valore della banconota e il volto di Europa. Il filo di sicurezza: Al centro del biglietto compare una linea scura verticale. In controluce, su questo filo, si possono leggere il simbolo “€” e la cifra “50” in caratteri molto piccoli.

Muovere la banconota: gli effetti ottici cangianti

La prova definitiva arriva dal movimento. Inclinando la banconota, gli elementi di sicurezza devono “reagire” alla luce:

Il numero verde smeraldo: In basso a sinistra, la cifra “50” brilla. Muovendola, l’effetto ottico crea una scia di luce che si sposta verticalmente e il colore cambia gradualmente dal verde smeraldo al blu scuro. L’ologramma: La striscia argentata sulla destra mostra, oltre al ritratto di Europa, il simbolo dell’euro e la cifra del valore incorniciati da linee iridescenti. Nei falsi di bassa qualità, questa striscia appare spesso piatta e opaca.

Cosa fare se ricevi 50 euro sospetti

Se ti accorgi di avere tra le mani una banconota sospetta, non cercare assolutamente di spenderla: farlo costituisce un reato. La procedura corretta prevede di recarsi presso uno sportello bancario, un ufficio postale o una filiale della Banca d’Italia.

Il personale incaricato ritirerà il biglietto e rilascerà un verbale. Se l’analisi del Centro Nazionale di Analisi (CNA) confermerà l’autenticità, verrai rimborsato; in caso contrario, la banconota verrà trattenuta.