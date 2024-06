Ballottaggio Manfredonia, coalizione Di Staso: “Faremo ruolo costruttivo di opposizione”

Tra una settimana Manfredonia è chiamata a scegliere il nuovo sindaco e la nuova Amministrazione comunale.



In questi giorni, all’esito del primo turno elettorale, come soggetti civici e moderati, abbiamo ascoltato e provato a confrontarci con tutte le forze politiche e civiche della città per valutare l’ipotesi di costruire e condividere un progetto sano e davvero utile alla nostra comunità, mettendo da parte qualsiasi discorso di opportunismo personale.

Nonostante le nostre interlocuzioni, proposte e tutti i nostri sforzi, quindi, non per nostra volontà, non è stato possibile definire e presentare – a garanzia dell’esclusivo bene ed interesse di Manfredonia e dei cittadini – in maniera netta e trasparente, senza giochi sottobanco di parte, un progetto d’area politica compatibile con le nostre idee ed i nostri valori.

Pertanto, saremo in Consiglio comunale a svolgere il ruolo costruttivo di opposizione restando quel punto di riferimento civico, plurale, leale, trasparente e pragmatico che i nostri concittadini hanno apprezzato in questi tre anni e che buoni frutti ha prodotto e continuerà a produrre per Manfredonia.

Per noi, come lo è sempre stato, il bene della città, la trasparenza e la lealtà vengono sempre prima di tutto.

“STRADA FACENDO” – “UDC” – “CHIAMAMI PER NOME – DI STASO SINDACO”