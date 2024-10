Avviso “Carta dedicata a te” 2024. Sollecito per beneficiari che non hanno ancora ritirato la comunicazione INPS

Si ricorda che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.

I soggetti interessati riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via San Lorenzo n. 47, nei giorni e negli orari indicati, per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta:

martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.

Comunicazione ai già beneficiari dal 2023:

I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.

In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

documento di identità in corso di validità;

Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni:

Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/ 519660 – 0884/519626.

Allegato:

Elenco Beneficiari “Carta Dedicata a te” 2024