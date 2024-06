Avvicendamenti e Nomine nelle Parrocchie e negli Uffici di Curia dal 1 settembre

Carissimi, anche quest’anno, dopo aver ascoltato i miei collaboratori, ho inteso compiere alcuni avvicendamenti di sacerdoti, per far fronte ai bisogni pastorali dell’intera comunità diocesana.

Ringrazio i sacerdoti che hanno svolto il loro servizio, per poco o molto tempo, nel settore della pastorale diocesana in cui sono stati finora impegnati.

Ringrazio i sacerdoti che hanno dato la loro disponibilità per il nuovo servizio che sí apprestano a svolgere, per il bene della nostra Chiesa diocesana, nel settore che, di seguito, comunico:

Vicari Episcopali

Don Alessandro Rocchetti : Vicario Episcopale Territoriale per la Vicaria di Vieste

: Vicario Episcopale Territoriale per la Vicaria di Vieste Don Gabriele Giordano: Vicario Episcopale per le Confraternite e Ministeri Istituiti

Vicari Foranei

Vicaria Foranea di Manfredonia: Don Antonio Di Maggio

Vicaria Foranea di Monte Sant’Angelo: Don Domenico Facciorusso

Vicaria Foranea di San Giovanni Rotondo: Don Pantaleo Abbascià

Vicaria Foranea del Gargano Nord: Don Fabio Clemente

Canonici del Capitolo della Cattedrale di Manfredonia

Canonici Effettivi

Don Giovanni Granatiero

Don Leonardo Petrangelo

Don Carmine Rinaldi

Canonici Onorari

Don Sante Leone

Don Matteo D’acierno

Don Livio Di Iasio

Canonico Penitenziere

Don Nicola Ferrara

Capitolo della Basilica Concattedrale di Vieste

Don Alessandro Rocchetti Trasferito dal Capitolo della Cattedrale di Manfredonia

Vicari Parrocchiali

Don Berardino Iacovone: Vicario Parrocchiale nell’unità Pastorale di Rodi Garganico, conservando il servizio di Parroco delle Isole Tremiti

Uffici e Servizi Di Curia

Ufficio Pratiche Matrimoniali: Sem. Fabio Vecchi

Ufficio per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese Direttore: Don Matteo Graziano Collaboratori: Don Michele Abatantuono Dott. Felice Piemontese

Ufficio per l’Ecumenismo, Dialogo Interreligioso e Rapporti tra le Chiese Direttore: Don Domenico Facciorusso Collaboratore: Dott. Felice Piemontese



Servizio Pastorale Giovanile Responsabile: Don Nicola Pio Castriotta Collaboratore: Don Giovanni Totaro

Ufficio Pastorale Vocazionale Direttore: Don Emanuele Spagnolo Collaboratore: Don Giovanni Totaro

Cerimoniere Arcivescovile: Don Giovanni Totaro

Azione Cattolica Diocesana

Collegio Assistenti

Don Luca Santoro Assistente Unitario

Assistente Unitario Don Pasquale Pio Di Fiore Assistente Adulti

Assistente Adulti Don Nicola Pio Castriotta Assistente Acr

Assistente Acr Don Giovanni Totaro Assistente Giovani

Assistente Giovani Don Emanuele Spagnolo Assistente Msac

Assistente Msac Don Antonio Del Grosso Collaboratore Assistente Acr

Comunicazioni

Don Danilo Martino: Studente di Diritto Canonico in Roma

I Seminaristi del VI anno, Eliseo Costantino e Michele Coppolecchia, risiederanno presso la Fraternità del Seminario diocesano, presteranno il loro servizio per un’esperienza pastorale in Parrocchie di Manfredonia (ancora da indicare), e collaboreranno nella Pastorale Giovanile diocesana.

Questi provvedimenti e nomine, andranno in vigore dal 1° settembre prossimo.

Carissimi, rendiamo grazie al Signore per il dono del servizio alla nostra Chiesa particolare. La bontà di Dio richiede sempre la nostra operosa collaborazione perché non manchino gli operai nella “vigna” del Signore. La nostra arte pastorale riguarda soprattutto l’accompagnamento spirituale e vocazionale di tanti adolescenti e giovani da incoraggiare e sostenere in un serio discernimento sul dono della vita.

Ringraziamo il Signore anche per il cammino sinodale che la nostra Diocesi ha intrapreso con docilità alla voce dello Spirito e in comunione con la Chiesa universale.

La vita diocesana impegna il Vescovo in una vicinanza attenta e amorevole alle singole comunità e ai loro presbiteri. In questo spirito di prossimità preghiamo intensamente gli uni per gli altri e per il santo popolo fedele di Dio. In particolare, affidiamo all’intercessione dei Santi Patroni dell’Arcidiocesi i laici e i presbiteri chiamati ai nuovi incarichi pastorali, perché diano prova di fedeltà al Signore Risorto e di servizio apostolico a favore della Chiesa.

A tutti la benedizione del Signore e l’augurio di un fecondo lavoro apostolico.

+ Franco Moscone crs

Arcivescovo