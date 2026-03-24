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“Aveva solo 15 anni”: a Vieste la testimonianza di Pinuccio Fazio

Nell’ambito delle iniziative promosse per la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, si è svolto presso l’auditorium del plesso “Fazzini-Giuliani” l’incontro “Aveva solo 15 anni…”, con la testimonianza di Pinuccio Fazio, padre di Michele Fazio, giovane vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso a Bari nel 2001 a soli 15 anni.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e in particolare dal Consigliere Sandro Siena, nell’ambito delle attività legate alla sua delega alla Pubblica Istruzione, ha visto la presenza di Pinuccio Fazio, papà di Michele, che ha condiviso con gli studenti una testimonianza intensa e profonda.

Nel corso dell’incontro, Fazio ha ripercorso i momenti drammatici legati alla perdita del figlio, raccontando il percorso di dolore, ma anche di coraggio e determinazione, intrapreso insieme alla moglie Lella per ottenere verità e giustizia, trasformando il dolore in impegno civile.

L’auditorium ha registrato la partecipazione attenta e coinvolta degli studenti delle scuole medie e superiori, che hanno seguito con grande rispetto il racconto, più volte interrotto da lunghi e sentiti applausi. Particolarmente toccante l’intervento telefonico della signora Lella, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai ragazzi presenti.

«Le parole di un padre che ha vissuto un dolore così grande – dichiara Sandro Siena – possono lasciare un segno profondo nei nostri giovani, soprattutto perché coetanei di Michele. È fondamentale continuare a promuovere momenti di confronto e consapevolezza come questo».

Alla luce dei recenti episodi verificatisi sul territorio, l’incontro assume un significato ancora più attuale, richiamando l’importanza della memoria, dell’impegno civile e della responsabilità collettiva.