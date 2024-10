Avetrana – Qui non è Hollywood: dove e quando andrà in onda?

Una delle serie più attese in questo momento è sicuramente Avetrana – Qui non è Hollywood. Lo show debutterà ufficialmente il 25 ottobre 2024 su Disney+. La storia è spirata al tristemente noto delitto di Sarah Scazzi, che sconvolse l’Italia nel 2010. La serie true crime è composta da quattro episodi da 60 minuti ciascuno, mentre La regia è di Pippo Mezzapesa. Avetrana – Qui non è Hollywood prende spunto dal libro Sarah: la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

Avetrana – Qui non è Hollywood: il delitto che sconvolse l’Italia

La serie racconta il tragico evento del 26 agosto 2010, quando Sarah Scazzi, quindicenne di Avetrana, scomparve mentre si preparava per una giornata al mare con la cugina Sabrina. Il suo corpo fu ritrovato oltre un mese dopo, in fondo a un pozzo, e l’indagine rivelò che a ucciderla furono proprio Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, gelose del rapporto di Sarah con Ivano Russo. Il caso sconvolse l’Italia, diventando oggetto di un’incredibile attenzione mediatica.

Il cast

Il cast include attrici di rilievo come Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina e Federica Pala nel ruolo della giovane vittima, Sarah. La serie è caratterizzata da un racconto a più voci: ogni episodio offre la prospettiva di uno dei protagonisti principali, inclusa la versione di Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

Un fenomeno mediatico senza precedenti

Il delitto di Avetrana non fu solo una tragedia familiare, ma anche un fenomeno mediatico di dimensioni senza precedenti. La serie riflette sul modo in cui i media trasformarono il caso in un vero e proprio spettacolo dell’orrore, esponendo senza pietà i segreti della famiglia Misseri. Il trailer ufficiale, che proponiamo qui sotto, anticipa i momenti più intensi, tra cui lo scontro tra Sabrina e Ivano Russo e il ritrovamento del corpo di Sarah​.