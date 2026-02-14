Aumenti pensioni marzo 2026: arretrati, maggiorazioni e taglio Irpef spiegati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A partire dal cedolino di marzo 2026, molti pensionati italiani vedranno aumentare l’importo netto della propria prestazione grazie alle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio. Il cambiamento non si limita a un semplice incremento mensile, ma comprende anche il pagamento degli arretrati relativi ai primi mesi dell’anno e l’applicazione di misure fiscali strutturali. In termini pratici questo significa che la pensione che sarà erogata a marzo includerà sia gli adeguamenti appena introdotti sia la somma dovuta per gennaio e febbraio, con un beneficio che può risultare tangibile soprattutto per chi percepisce assegni medio-alti.

Il primo elemento che influisce sull’aumento delle pensioni è la riduzione dell’aliquota Irpef prevista per il 2026. La Manovra di Bilancio ha previsto la riduzione della seconda fascia di tassazione dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro annui. Questa modifica non aumenta la pensione lorda, ma riduce le tasse trattenute dall’INPS, aumentando così l’importo netto percepito dal pensionato. Nel cedolino di marzo gli effetti di questa riduzione saranno visibili insieme agli arretrati, che conteranno il beneficio maturato nei mesi precedenti dell’anno.

Riduzione Irpef e impatto sul netto delle pensioni

La riduzione dell’Irpef incide in modo diverso a seconda del livello di reddito. Per esempio, un pensionato con reddito annuo intorno ai 40.000 euro potrebbe notare un aumento netto mensile di circa 20 euro grazie al taglio dell’aliquota fiscale, mentre chi supera i 50.000 euro annui potrebbe arrivare a un incremento netto di circa 35-37 euro, con arretrati che rendono complessivo l’aumento fino a circa 100 euro su marzo. Questo effetto si manifesta proprio nel cedolino di marzo perché fino a febbraio l’aggiornamento fiscale non era ancora stato pienamente applicato nei conteggi mensili delle trattenute.

Questo nuovo sistema fiscale porta benefici soprattutto a chi rientra nella fascia di reddito tra i 28.000 e i 50.000 euro annui. Per pensionati con redditi più bassi, sotto il limite dei 28.000 euro annui, il taglio Irpef non si traduce in un aumento netto mensile diretto, ma rimane un’azione che alleggerisce la pressione fiscale complessiva, pur non incidendo immediatamente sul cedolino.

Maggiorazioni sociali e “incremento al milione”

Oltre alla riduzione delle tasse, un altro intervento importante riguarda le maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati con redditi bassi o condizioni di fragilità. Per il 2026 la maggiorazione legata al cosiddetto “incremento al milione” è stata potenziata: l’importo extra mensile passa da circa 8 euro a 20 euro per chi soddisfa i requisiti. Questo significa che i pensionati minimi, i titolari di assegno sociale e gli invalidi civili totali maggiorenni possono vedere la loro pensione aumentata di questa somma aggiuntiva ogni mese. La maggiorazione non è automatica per tutti, ma si applica a chi rientra nei criteri previsti per la maggiorazione sociale.

L’aumento di 20 euro, rispetto agli 8 euro previsti nel 2025, costituisce un passo in avanti per sostenere i pensionati più fragili. Poiché l’aggiornamento tecnico dei sistemi dell’INPS ha richiesto qualche tempo, l’incremento effettivo non era visibile nei cedolini di gennaio e febbraio, ma con il cedolino di marzo 2026 verranno corrisposti anche gli arretrati dovuti per quei mesi, in modo automatico senza necessità di alcuna domanda da parte del pensionato.

Tempistiche di erogazione e verifica del cedolino

Per verificare se l’aumento è stato correttamente applicato è possibile accedere all’area personale del servizio MyInps. Nel fascicolo previdenziale online vengono pubblicate tutte le comunicazioni relative agli aggiornamenti delle prestazioni, comprese le maggiorazioni sociali e gli adeguamenti fiscali. Nel cedolino di marzo deve risultare sia il nuovo importo netto sia la somma degli arretrati accreditati per i primi mesi dell’anno.

La combinazione tra taglio dell’Irpef e maggiorazioni sociali fa sì che il 2026 sia un anno di adeguamenti strutturali non solo nominali ma concreti per molti pensionati. Anche se per alcune categorie di reddito l’aumento può risultare contenuto, la possibilità di ottenere arretrati insieme alle modifiche fiscali rappresenta un elemento positivo, in particolare per chi vive esclusivamente di pensione.