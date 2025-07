[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Aumentare la frequenza delle disinfestazioni”, la nota del Partito Liberaldemocratico Manfredonia

Il Partito Liberaldemocratico di Manfredonia invita l’Amministrazione Comunale ad aumentare la frequenza delle disinfestazioni sia in Cittá ma soprattutto lungo le zone dell’area perimetrale dell’Oasi Lago Salso.

Infatti, gli ultimi accadimenti incendiari hanno distrutto per la quasi totalitá la fauna relativa agli uccelli insettivori che limitavano di molto la proliferazione di larve di zanzare.

Oggi, Manfredonia, ma soprattutto i villaggi rivieraschi senza uccelli insettivori in zona, rischia una invasione di zanzare ed altri insetti nocivi per la salute pubblica di proporzioni mai constatate in passato.