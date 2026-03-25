Aumentano i reati commessi da minori. “Ragazzi dentro”, a Foggia gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in Italia

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“Ragazzi dentro”, a Foggia gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in Italia

Venerdì 27 e Sabato 28 febbraio, eventi nazionali della Camera Minorile di Capitanata, esperti da tutta Italia

Circa 5mila giovani coinvolti in tutto il Paese; a Bari, Bat e Foggia +42,6% per i reati commessi da minori

FOGGIA – Nel 2025, i giovani reclusi nei 17 Istituti Penali per Minorenni (IPM) in Italia erano circa 600. Nel 2024 erano 532. Dal 2022 a oggi, il loro numero è sempre cresciuto, con una tendenza che non accenna a fermarsi nemmeno nel 2026. Più del 50% dei minori detenuti è di nazionalità straniera. Tra i reclusi negli IPM, molti hanno raggiunto e superato la maggiore età in carcere: gli under 18, infatti, costituiscono il 62% della popolazione totale degli Istituti Penali per Minorenni; la parte restante ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Se si considerano tutte le misure della giustizia minorile, compresi i collocamenti in comunità e le messe alla prova, attualmente in Italia il numero totale dei giovani interessati da provvedimenti restrittivi è salito a 4.747 nei primi nove mesi del 2025. L’81,4% dei soli minorenni è detenuto in regime di custodia cautelare, in attesa di una sentenza.

IN PUGLIA. I report più recenti della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bari registrano un aumento del 42,6% dei reati commessi dai minori nei territori di Bari, Bat e Foggia. Nel corso dell’ultimo anno monitorato (con dati consolidati a inizio 2026), i delitti iscritti dalla Procura per i Minorenni sono passati da 594 a 847. I numeri, che pure appaiono inquietanti, raccontano soltanto in parte un problema che investe e interroga tutta la società italiana. Di questo si discuterà venerdì 27 marzo dalle ore 16,30 alle ore 19,00 e sabato 28 marzo, dalle 9 alle 12.30, in due convegni, entrambi ospitati dall’Istituto Professionale Pacinotti di Foggia, in via Mario Natola 12. Al centro del focus, organizzato dalla Camera Minorile di Capitanata, nella giornata di venerdì al centro del focus ci saranno “Ragazzi, famiglie e privazione della libertà, ripensare alla detenzione tra rieducazione, prevenzione e reinserimento sociale”, il sabato mattina sarà dedicato a un approfondimento riguardante “La detenzione dei minori al giorno d’oggi, tra esigenze cautelari, certezza della pena e rieducazione”.

L’OBIETTIVO. Il convegno intende offrire una riflessione critica e operativa rivolta a tutti gli operatori coinvolti per ripensare la detenzione e le misure penali in un’ottica realmente rieducativa, orientata al reinserimento sociale e alla prevenzione della recidiva. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della famiglia nei percorsi penali minorili e nei progetti educativi e di reinserimento. Il confronto è l’occasione per riflettere sulle strategie di prevenzione dei reati commessi da minorenni, attraverso interventi integrati tra scuola, servizi sociali, comunità educanti e giustizia minorile, nella prospettiva di una tutela effettiva dei diritti dei ragazzi e della sicurezza della collettività.

100 GIORNI PER LA LEGALITÀ. L’iniziativa, di concerto con il Comune di Foggia, rientra nel progetto denominato “100 giorni per la legalità”, le cui azioni saranno illustrate da Giulio De Santis, Assessore alla Legalità del Comune di Foggia. Il Comitato Scientifico della due giorni, con il prezioso impegno delle avvocate Maria Emilia De Martinis (componente Unione Nazionale Camere Minorili) e Anna Lucia Celentano (presidente Camera Minorile di Capitanata) oltre che dell’avvocato Elviro Benvenuto, ha lavorato affinché a Foggia intervengano alcune delle personalità più esperte e autorevoli del problema rappresentato dalla detenzione dei minori.

GLI INTERVENTI. Nella prima giornata, moderata dall’avvocata Anna Lucia Celentano e aperta dai saluti istituzionali di Giulio De Santis, Assessore alla Legalità del Comune di Foggia, interverranno: Maristella Mazza, giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Bari; Maria Emilia De Martinis e Roberta Di Bella, responsabili settore Psicosociale dell’Unione Nazionale Camere Minorili; Gaetano Panunzio, presidente della Cooperativa Sociale “Charlie fa surf” ed Erminia Contini, presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili. Sabato mattina, invece, sarà Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, ad aprire il convegno. Interverranno, tra gli altri: Nicola Petruzzelli, direttore dell’IPM Fornelli di Bari; Giuseppe Tucci, mediatore penale e giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Bari; Piero Rossi, garante dei diritti della Regione Puglia; e Alfonso Schiavone, avvocato del Foro di Foggia. I temi della giornata saranno introdotti da Erminia Contini, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili.