Atto vile, rubate le reti al trabucco la molinella, “I trabuccolanti possono anche piegarsi, ma non si spezzeranno mai”

Voi pensate di ferirci ed intimorirci ma questi atti meschini non fanno altro che FORTIFICARCI.

Ecco oggi come abbiamo trovato il TRABUCCO DI MOLINELLA… mutilato con le cime tutte tagliate e con la grande rete da pesca RUBATA!!!

Non è la prima volta che questi BENI STORICI subiscono atti ignobili e non sarà questa nemmeno l’ultima… voi ci rubate una rete noi ne cuciremo alte due!!!

La famiglia dei trabuccolanti Viestani esce amareggiata da questa vicenda ma ha la consapevolezza di non piegarsi mai difronte a questi atti delinquenziali che lunedì denunceremo alle autorità competenti!

Ora acquistiamo tutti i filmati delle telecamere di video sorveglianza e se qualcosa non ci quadra porteremo tutto alle autorità!!!

I trabucchi come

Anche i loro trabuccolanti possono anche piegarsi…. Ma non si spezzeranno maiiiii…. Che sia chiaro!!!

Le Parole forti dei Trabuccolanti di Vieste