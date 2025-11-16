Economia
Attesa per il Black Friday: la data
Attesa per il Black Friday anche in Italia dove, da anni, è diventato il giorno per gli acquisti pre natalizi.
La data del Black Friday 2025 è quella del 28 novembre, tradizionalmente, subito dopo il Thanksgiving Day americano, ovvero il 27 di novembre. Dunque, il 28 novembre segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio anche da noi.
Ma le possibilità di ottenere grossi sconti non si ferma a quella data, ecco tutte le altre possibilità:
- La Black Week, ovvero tutta la settimana che va dal 24 al 30 novembre, per molti negozi, soprattutto di elettronica, è tempo di promozioni.
- Black Friday, ovvero come già detto il 28 novembre, con un occhio a sconti lampo e promozioni che possono iniziare a mezzanotte e durare pochissimo.
- Cyber Monday, ovvero il lunedì successivo al ‘Venerdì nero’, che quest’anno cade il primo dicembre, che chiude il periodo di shopping scontato pre natalizio.