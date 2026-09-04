Assalto al Bancomat nel cuore di Lesina, in fiamme anche un’auto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASSALTO AL BANCOMAT NEL CUORE DI LESINA: SERVONO PIÙ SICUREZZA E MAGGIORI CONTROLLI SUL TERRITORIO

Questa notte, intorno alle 3.30, tre esplosioni hanno squarciato il silenzio nel cuore di Lesina. È stato preso d’assalto il bancomat della BdM sul corso, provocando ingenti danni ai locali della banca. Un’autovettura, presumibilmente utilizzata per l’azione, è stata inoltre data alle fiamme.

Un episodio gravissimo che ha comprensibilmente scosso e impaurito la nostra comunità.

Quanto accaduto a Lesina si inserisce purtroppo in un fenomeno che da mesi sta interessando con preoccupante frequenza l’intera Capitanata. I continui assalti agli sportelli bancomat stanno minando la sicurezza e la serenità delle nostre comunità e richiedono una risposta forte e coordinata.

Come Sindaco chiederò con determinazione un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, con particolare attenzione alle ore notturne. I nostri cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri nelle proprie case e nella propria città.

Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e individuati i responsabili.

Alessandra Matarante

Sindaco di Lesina