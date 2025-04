[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia–Attività creative e culturali per pazienti oncologici

Riaperti i termini dell’avviso pubblico per organizzazioni di volontariato

e associazioni di promozione sociale

Teatro, fotografia, pittura, yoga ed estetica per pazienti oncologici. ASL Foggia ha riaperto i termini dell’avviso pubblico per individuare organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) a cui affidare larealizzazione di una serie di attività di natura sociale per bambini e adulti che si sottopongono alle cure oncologiche e per i lorofamiliari.

FOCUS OPERATIVO E DURATA DEL PROGETTO

Per partecipare alla selezione, gli enti del terzo settore sono tenuti a trasmettere la domanda di partecipazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP). L’avviso è consultabile sul sito internet di ASL Foggia, albo pretorio – sezione concorsi e avvisi.

Per espressa indicazione regionale, le attività progettuali dovranno essere avviate tassativamente entro il 9 giugno 2025 e si svolgeranno in vari punti del territorio di ASL Foggia, con un focus operativo presso l’Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli-Mascia” di San Severo. La durata del progetto, nella sua totalità, non dovrà essere inferiore a 12 mesi.

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il progetto si propone come modello innovativo di integrazione socio-sanitaria, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei pazienti e dei loro caregiver attraverso lo svolgimento di una serie di iniziative creative e culturali per il benessere psico-fisico, in modo da promuovere l’empowerment e l’autorealizzazione del singolo, fornendo strumenti di supporto che migliorano la percezione di sé e l’interazione con la famiglia e la società.

Le attività finalizzate alla realizzazione del progetto sono:

✓ Laboratorio di teatro, spazio di espressione e condivisione emotiva, dove i partecipanti possono raccontarsi e costruire relazioni, per la resilienza e la capacità di affrontare le difficoltà legate alla malattia

✓ Laboratorio di fotografia terapeutica, per cristallizzare/fissare scatti di vita che restituiscono emozioni positive e di serenità

✓ Laboratorio di pittura per esprimere se stessi attraverso il colore e le forme, creando opere che rappresentino il percorso di vita e cura

✓ Laboratorio di riciclo creativo per incentivare la sostenibilità e la manualità, attraverso la trasformazione di materiali di scarto in oggetti utili o decorativi

✓ Laboratorio di yoga oncologico per accompagnare i partecipanti verso un graduale recupero psico-fisico, migliorando la percezione del corpo e del benessere emotivo e mentale

✓ Laboratorio di estetica e cura della persona per esprimere le esigenze estetiche, valorizzarsi e riconoscersi, “correggendo” l’inestetismo da molti vissuto con sofferenza.

Ad ogni laboratorio possono partecipare 15 persone.