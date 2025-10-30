[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ase seleziona addetto per la raccolta dei rifiuti a Manfredonia

In Nome e per conto di ASE SPA operante nel settore servizi ambientali, al fine di

colmare lacune operative per esigenze temporanee, Etjca Group SpA ricerca



ADDETTO/A ALLA RACCOLTA RIFIUTI



La risorsa individuata, sarà adibita alle operazioni di raccolta rifiuti, a sostegno operativo

degli autisti dei mezzi appositi, nel comune di Manfredonia e aree limitrofe e si occuperà

di:

 Attività manuali di svuotamento dei bidoni, che richiedono la discesa dal veicolo

Si richiede:

 Possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado

 Possesso di patente B in corso di validità

 Idoneità psicofisica alla mansione

 Predisposizione al lavoro fisico e all’aperto

Completano il profilo: buone capacità organizzative e lavoro in team

Orario lavorativo: Full time, 38 h settimanali, dal lunedì al sabato

Sede di lavoro: Manfredonia



Si offre: assunzione in somministrazione a tempo determinato per un mese.

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. e dei

Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento.

Si invitano i candidati

a prendere visione dell’informativa privacy https://etjca.it/informativa-percandidati (art.13 e 14, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it.

Il link per candidarsi è il seguente:

https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=98311&job-title=addetto-a-raccoltarifiuti&location=italia-puglia-foggia§or=servizi-pubblici&role=facility-managementmanutenzione-pulizie&company-name=etjca-s-p-a&language=it

Manfredonia lì, 30 Ottobre 2025