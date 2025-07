[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ase e Comune Manfredonia: “Dismissione vecchi mastelli, operazione pianificata da tempo”

In merito alle recenti dichiarazioni comparse sui canali social, ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, precisano quanto segue:

La dismissione dei vecchi mastelli per la raccolta differenziata rientra in un percorso programmato e avviato da tempo. Le attività sono iniziate contestualmente alla distribuzione dei nuovi kit, individuando potenziali canali per l’avvio a recupero dei vecchi contenitori e prevedendone lo stoccaggio ordinato e sicuro su apposite pedane, secondo le consuete procedure operative.

È fondamentale evidenziare che i tempi di dismissione sono stati fortemente condizionati dall’andamento del mercato della plastica riciclata, soggetto a fluttuazioni di prezzo che non dipendono dalla volontà né di ASE S.p.A. né dell’Amministrazione comunale, fino ad un congelamento delle trattative e al blocco dei canali per il recupero. Tali dinamiche possono aver determinato ritardi nella rimozione, pur in presenza di piena operatività da parte di tutti i soggetti competenti.

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia hanno già individuato e attivato una soluzione concreta e sostenibile per la rimozione dei mastelli accantonati e le operazioni di dismissione sono attualmente in corso di esecuzione.

Si conferma che ogni fase del processo, dalla distribuzione alla dismissione, viene gestita nel pieno rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di garantire massima sicurezza, trasparenza e tutela ambientale.