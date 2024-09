ASD Trimigno di Manfredonia al Festival dei giochi di strada

La ASD Trimigno, Manfredonia, Foggia, parteciperà alla XXII edizione di

TOCATÌ. Festival Internazionale dei Giochi in Strada

13.14.15 settembre 2024

Verona

Comunicato stampa

La ASD Trimigno, Manfredonia, Foggia, parteciperàalla XXII edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che si terrà a Verona dal 13 al 15 settembre 2024, con il Bastone Pugliese.

A Manfredonia, in provincia di Foggia, tra gli uliveti pugliesi, nasce il tiro al bastone: un’antica tecnica di difesa basata sul rispetto dell’avversario, oggi pratica ludica. Prima di iniziare la “Tirata”, la pratica è accompagnata da un rituale che prevede un invito, la richiesta di un lasciapassare. Il praticante chiede: “È Liber maestr?” (“È libero maestro?”) e, per proseguire nella pratica, attende la risposta: “Liber e franc…grazie tant.” (“Libero e franco, grazie tante.”). Un cerimoniale che testimonia l’importanza della lealtà nel combattimento.

L’edizione 2024 di Tocatì dal titolo L’Italia che gioca si apre con due grandi novità: la presenza per la prima volta di comunità ludiche di tutte le regioni d’Italia e la scelta di spostare il Festival a Veronetta, una zona più decentrata rispetto al centro storico della città.

La XXIIesima edizione è quindi interamente dedicata all’Italia con la partecipazione di comunità ludiche provenienti da tutte le regioni della penisola che porteranno a Verona gioco e cultura dei loro territori. Con questa iniziativa si vuole rafforzare la rete di Tocatì, un programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali – un programma permanente, di cui il Festival è l’azione principale – iscritto nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO nel dicembre 2022.

La scelta di ospitare solo le comunità italiane darà la possibilità non solo di rafforzare il dialogo e lo scambio tra comunità nella splendida cornice di Tocatì, ma anche di raccontare i territori da cui provengono e gli elementi del patrimonio culturale immateriale di cui sono i detentori, come la lingua locale, il cibo tradizionale e l’artigianato. Un’occasione unica per conoscere l’Italia attraverso il gioco e per scoprire il legame che da sempre lega a doppio filo territorio, cultura e storia.

Oltre ai tanti giochi presenti non mancheranno come di consueto momenti di riflessione con incontri, proiezioni e presentazioni di libri, in cui registi, pedagogisti, scrittori e personalità dello spettacolo racconteranno il tema del gioco con varie sfaccettature ed esempi.

Tocatì è organizzato da Associazione Giochi Antichi (AGA), in collaborazione con il Comune di Verona, patrocinato dall’Università degli Studi di Verona, dall’Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali (AEJEST) e dal MIC – Ministero della Cultura Italiana con la collaborazione e il sostengo dell’ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e della Regione del Veneto.