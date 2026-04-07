Ascanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip, sul ruolo di opinionista svela: “È svilente”

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Ascanio Pacelli ha ricoperto il ruolo di opinionista durante l’ultima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Simona Ventura su Canale 5.

L’ex gieffino in un’intervista concessa al settimanale Mio ha fatto sapere che crede di essere riuscito a dire quello che pensava nei momenti in cui ha avuto la possibilità di dire la sua in studio. L’esperienza come opinionista al Grande Fratello gli è piaciuta, soprattutto quando riusciva a confrontarsi con i concorrenti, anche se il tempo non era molto.

Poco spazio al Grande Fratello per gli opinionisti: le rivelazioni di Ascanio Pacelli sul reality, lui non guarda la versione Vip

L’ex opinionista del reality ha rivelato che in ogni puntata erano previsti quattro o cinque interventi da parte degli opinionisti, ma non era sempre così, a volte riuscivano ad intervenire una sola volta nel corso della diretta. Ha poi svelato: “Ricordo persino una puntata in cui non ho parlato. Io non sono uno che sta con il dito alzato per attirare l’attenzione, però stare seduto senza mai intervenire è svilente“.

Ascanio Pacelli ha fatto sapere che preferisce il Grande Fratello con i concorrenti sconosciuti e non con personaggi famosi in cerca di notorietà. A parer suo nella versione Vip vogliono mettersi in mostra per ottenere poi dei lavori, infatti non lo entusiasma. Ha anche ammesso che non lo guarda molto perché va in onda fino a tardi e non riesce a restare sveglio.