Arturo Annecchino al Monte Sacro Festival di Mattinata

Più nel dettaglio: il 6 agosto con Le sette porte/ FW HOTEL Rooms, andrà in scena una performance in 7 movimenti ispirata al capolavoro Finnegans Wake di James Joyce che si realizzerà in due repliche a partire dalle 18.00 in Piazza del Milite Ignoto (spazio antistante il Comune di Corso Matino). In scena Nicoletta Robello (attrice e regista) e i musicisti della Synphònia Band: Martina Sciucchino (voce), Simone Stopponi (chitarra), Luca Annessi (loop ed effetti), Emanuele Bruno (fisarmonica e tastiere), Luca Costantini (batteria).

Finnegans Wake è anche l’elemento ispiratore della seconda giornata, il 7 agosto alle 21,30 in Piazza Santa Maria della Luce, sempre a Mattinata. Con il titolo di F.W. HOTEL / Concerto Arturo Annecchino & Synphònia Band porteranno in scena la storia musicale di un hotel, nei pressi di una stazione ferroviaria…