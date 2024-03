Arriva il primo Grande Fratello del sesso: in gara tre italiani

Diciasette concorrenti provenienti da tutta Europa si sfideranno in quello che sarà il primo “Grande Fratello” del sesso.

Un reality a tutti gli effetti con un trofeo ed un premio in denaro pari a 10mila dollari.

Per fare cosa? Sesso.

I concorrenti saranno filmati 24h al giorno da telecamere sparse in tutta la villa dal 5 marzo al 5 aprile e verranno giudicati in base alle lore prestazioni sessuali.

“GRANDE FRATELLO” DEL SESSO, COSA VERRA’ GIUDICATO?

Massaggi erotici, preliminari, creatività, posizioni, coinvolgimento di coppia, numero di orgasmi: sono 16 le specialità in cui devono cimentarsi i concorrenti dei cosiddetti “primi Mondiali del sesso”, una sorta di Grande Fratello hard che si svolge in una lussuosa villa segreta nel sud della Spagna, in Costa del Sol.

Ben tre italiani tra i partecipanti: Jennifer Stone (Veronika Stefanková), 43enne creator di contenuti hard originaria di Praga, e la coppia formata dall’ex giornalista Mariagiovanna Ferrante (Mary Rider) e il marito Enrico D’Avascio (Capitano Eric), rispettivamente di Pagani nel Salernitano e di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli.

Gli altri partecipanti arrivano da Svezia, Germania, Colombia, Brasile, Norvegia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Iran.

COME VEDERLO?

Tutte le gare iniziano ogni giorno alle 13 e sul portale sono visibili i risultati in tempo reale e i profili dei concorrenti.

Ovviamente tutto ciò non è gratis. Per assistere alla “competizione”, infatti, bisogna infatti pagare 28 dollari.

Per giudicare le prestazioni ci sono la porno attrice Coralyn Jewel, con psicologi e sessuologi il cui voto alle prestazioni pesa per il 50 per cento. L’altro 50 per cento viene dato dal pubblico che vota da desktop e mobile.