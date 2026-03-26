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Arriva il freddo: tracollo delle temperature

Come scrive 3BMETEO l’affondo freddo, in arrivo oggi, porterà ad un generale netto calo delle temperature, anche di 8-10°C, più sensibile in montagna ed in generale lungo il versante adriatico.

Una dinamica che favorirà un altrettanto drastico calo della quota neve, che potrà scendere fino in collina al Nord entro la notte su giovedì. Giovedì mattina neve in collina sul Nordest e Marche, ma con episodi di graupel/neve tonda non esclusi anche in pianura specie in prossimità dei settori costieri. Entro il pomeriggio/sera neve in calo a quote collinari (300-500m) anche sul resto del Centro, pure in questo caso non si esclude qualche rovescio di neve tonda/graupel fino in pianura, specie sull’Abruzzo. Quota neve in deciso calo infine pure al Sud, fin sotto i 700-800m tra Campania, Molise, Lucania e Puglia. Venerdì rovesci di neve potranno spingersi fin verso i 400-600m su medio versante adriatico, Molise, Puglia, Basilicata e Campania, 700-1000m tra Sicilia e Calabria, ma a tratti anche più in basso durante i fenomeni più intensi.

Con la formazione del ciclone adriatico avremo un tracollo di pressione atmosferica che innescherà venti forti se non proprio tempestosi su diverse aree d’Italia.