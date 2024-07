ARRIVA A VIESTE IL MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR 2024 – IL GIRO DELL’ITALIA A VELA PER PROMUOVERE IL BRAND MARINA MILITARE E LE BELLEZZE DEL PAESE

DAL 10 AL 14 LUGLIO IL VILLAGGIO DI REGATA A MARINA PICCOLA

Vieste 10 luglio 2024 – Il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva a Vieste per la “Tappa di Sant’Eufemia”, dal nome del Faro della città che sorge appunto sull’isolotto di Santa Eufemia.

Progettato nel 1867, in posizione strategica per le rotte di navigazione tra il medio e basso Adriatico, il “faro di Sant’Eufemia” guiderà le imbarcazioni Figaro3 che da Durazzo giungeranno a Vieste, insignita anche quest’anno della Bandiera Blu.

Il faro è un’opera di grande suggestione la cui valorizzazione è condotta da Difesa Servizi S.p.A. dal 2015. E’ uno dei dodici immobili affascinanti inseriti nel progetto Valore Paese Italia – Fari, il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico promosso da Difesa Servizi S.p.A. e Agenzia del Demanio.

La valorizzazione dei fari in chiave duale rappresenta una vera e propria rinascita di luoghi evocativi, un tempo patrimonio di pochi ma finalmente patrimonio collettivo.

Dieci team, per un totale di circa 50 atleti nazionali ed internazionali, che si contenderanno la settima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour nelle categorie Figaro 3, Waszp e Wingfoil.

In classifica provvisoria, nella sezione offshore è il team 09 Deas in prima posizione, seguito dal team 03 della Guardia di Finanza e dal team 02 dell’Aeronautica Militare che ricopre la terza posizione.

Ad affiancare la regata, il villaggio itinerante, aperto al pubblico dal 10 luglio presso Marina Piccola, che accoglierà tutti gli appassionati di vela, gli atleti del tour, gli addetti ai lavori e i cittadini che potranno scoprire il mondo di questa quarta edizione del tour. Ad animare il villaggio, un programma ricco di eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Vieste dove sarà possibile inoltre seguire le regate e respirare appieno la passione per il mare, la vela e per le bellezze del Paese oltre a visitare gli stands e il food truck.

In più, in virtù di un accordo di cooperazione siglato da Difesa Servizi SpA e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), a Vieste come in tutte le tappe del tour, avrà luogo una campagna di promozione del settore ittico locale. Un vero e proprio spazio culturale e divulgativo rivolto alla conoscenza della cultura del pesce diretto a famiglie e utenti al fine di promuovere un’icona della dieta mediterranea così tanto incastonata nella storia del nostro Paese.

Il Villaggio di Regata è quindi un luogo ricco di opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i partecipanti e promuovere con efficacia sport, cultura, scienza, tecnologia, solidarietà e rispetto per l’ambiente. Anche a Vieste il progetto The Custodians Plastic Race, per proteggere il mare e il territorio liberandolo dalla plastica.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

10 luglio ore 18.00: Apertura Villaggio di Regata

10 luglio ore 21.30: Dj Set

11 luglio ore 09.00: Cleaning day – The Plastic Race

11 luglio dalle ore 10.00: Gare WASZP e WINGFOIL

11 luglio dalle ore 20.00: visita guidata al Castello Svevo e a seguire proiezione del film “Il Comandante”

12 luglio dalle ore 10.00: Open Day FIV e gare WASZP e WINGFOIL

12 luglio dalle ore 19.30: Presentazione del libro “Diario di bordo 2023”

12 luglio dalle ore 21: Powerdrum band presso il villaggio di regata

13 luglio dalle ore 10: Open Day FIV e gare WASZP e WINGFOIL

13 luglio dalle ore 20: Premiazione Tappa Sant’Eufemia e a seguire Spazio Food – Valorizzazione del pescato italiano locale in collaborazione col MASAF –

13 luglio dalle ore 21.30: dj Set /band

APPROFONDIMENTI

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un evento che racchiude in sé le variegate anime “sportive” della vela. L’evento unisce infatti il fascino delle regate offshore, disputate dalla

flotta di dieci Beneteau Figaro 3 lungo le congiungenti le varie sedi di tappa, all’agonismo dinamico delle prove sulle boe, dove a essere protagonisti saranno gli specialisti delle classi

Wingfoil e WASZP, singolo foiling one design di ultima generazione.

Il Tour, che porta il nome della Marina Militare e che la Forza Armata supporta attivamente

nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – e della Federazione Italiana Vela.

Il Tour si posiziona, per grado di interesse, fra le prime tre competizioni veliche conosciute in Italia.

Il Giro dell’Italia a vela è un evento che racchiude valori istituzionali, sociali, ambientali, di

brand e sportivi ed è nato per promuovere il progetto Valore Paese Italia, di cui è parte integrante. Anche l’edizione 2024 sarà all’insegna della tecnologia, dell’ecologia e della mobilità sostenibile e sarà aperta ai giovani e ai velisti non professionisti; coinvolgerà istituzioni, partner, investitori, ed esponenti del mondo del turismo, della comunicazione e

dell’imprenditoria insieme in una community che condivide gli stessi valori.