Arriva a Manfredonia il nuovo sportello Arca

“Questa mattina con il Commissario del Comune di Manfredonia Vittorio Piscitelli ho firmato il protocollo di intesa per la nascita dello sportello decentrato di ARCA Capitanata.

ARCA sarà presente e attiva nella sede comunale di via San Lorenzo 47. Voglio ringraziare il dottor Piscitelli per l’impegno che ci ha visto lavorare insieme con dedizione e per aver raggiunto l’accordo in tempi davvero ristretti.

La nostra rete di gestione sociale compie così un ulteriore passo avanti. Cerignola, San Severo e oggi Manfredonia rappresentano le fondamenta di un nuovo rapporto che noi tutti sul territorio vogliamo rafforzare con gli inquilini.

ARCA costruisce relazioni per rispondere al bisogno abitativo e sempre più si impegna nella prospettiva di una concreta coesione sociale”.

Donato Pascarella – Amministratore “Arca Capitanata”

L’Arca Capitanata, Agenzia Regionale per la Casa e l’abitare (già IACP di Foggia), è Ente regionale di diritto pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica, istituita con Legge Regionale n.22 del 20 maggio 2014.

Essa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all’Ex Iacp, istituito sin dal 1928.

Ente strumentale della Regione Puglia è rappresentato da un Amministratore Unico.

Con delibera di Giunta Regionale e successivo decreto del Presidente della G.R. n.11 del 13/01/2016 è stato nominato quale primo Amministratore Unico dell’Arca Capitanata, in virtù della detta L.R. 22/2014, il Dott. Donato Pascarella.

L’Agenzia agisce come operatore pubblico nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e nel campo dell’edilizia e dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati (art.7 della legge).

L’Agenzia in piena autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile provvede nell’ambito territoriale della provincia di Foggia: