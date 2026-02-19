Arrestato l’ex principe Andrea: le accuse legate agli Epstein Files

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrew Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo, è stato fermato nel giorno del suo 66° compleanno nella sua proprietà di Sandringham. L’ex membro della famiglia reale britannica, recentemente privato del titolo di Principe, è coinvolto in un’inchiesta relativa alla presunta trasmissione di documenti riservati a Jeffrey Epstein.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’arresto riguarda l’accusa di abuso d’ufficio durante lo svolgimento di funzioni pubbliche. La polizia lo ha bloccato a Wood Farm, all’interno della tenuta di Sandringham, dove questa mattina sono giunti sei veicoli non contrassegnati e circa otto agenti in borghese.

La Thames Valley Police ha spiegato che le indagini sono collegate al sospetto passaggio di documenti governativi confidenziali a Epstein, noto per condanne relative a crimini sessuali. Recentemente, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha iniziato a pubblicare online i cosiddetti Epstein Files, tra cui una foto controversa che ritrae l’ex principe Andrea sdraiato sulle gambe di cinque ragazze, con i volti oscurati.

Nonostante abbia sempre negato comportamenti illeciti, Andrea ha espresso rammarico per la sua amicizia con Epstein, senza rilasciare commenti dopo la pubblicazione dei file. Suo fratello, Re Carlo, lo ha escluso da ruoli istituzionali e gli ha revocato sia il titolo nobiliare sia l’uso della residenza ufficiale. La BBC segnala inoltre un’altra linea d’indagine relativa a una presunta relazione sessuale con una minorenne portata a Londra da Epstein.

La Thames Valley Police ha confermato in un comunicato l’arresto di “un uomo sulla sessantina del Norfolk, accusato di abuso d’ufficio nell’esercizio di funzioni pubbliche”, precisando di aver eseguito perquisizioni in diverse abitazioni nel Berkshire e nel Norfolk. L’uomo è attualmente sotto custodia.

Oliver Wright, vicedirettore della polizia, ha dichiarato: “Dopo una valutazione approfondita, abbiamo avviato un’indagine su queste accuse. Siamo consapevoli dell’interesse pubblico per il caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno, garantendo l’integrità e l’obiettività delle indagini.”