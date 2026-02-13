Meteo

Aria fredda pronta a colpire l’Italia a fine febbraio?

Redazione13 Febbraio 2026
woman in green jacket and black knit cap covering her face with her hand
Photo by Liza Pooor on Unsplash
Aria fredda pronta a colpire l’Italia a fine febbraio?

L’ultima decade di febbraio potrebbe riportare qualche movimento interessante sullo scacchiere europeo. 

Lo scrive MeteoLive.

Scenario 1 45%

Il rallentamento della zonalità permetterebbe una modesta ondulazione del getto: l’aria fredda scivola lungo i Balcani e lambisce l’Adriatico. Effetti attesi:

  • venti sostenuti da NE sulle regioni adriatiche
  • calo termico anche sensibile
  • possibili nevicate a bassa quota sull’Appennino centrale e meridionale
  • resto d’Italia solo marginalmente coinvolto

Scenario 2 30%

In questa variante l’anticiclone riesce a distendersi con maggiore decisione verso la Penisola, deviando ulteriormente il freddo verso est. Conseguenze:

  • tempo più stabile e mite
  • ventilazione meno incisiva
  • freddo confinato ai Balcani e al Mar Nero

È lo scenario “protettivo”, quello che vede l’Italia rimanere ai margini della dinamica.

Scenario 3 20%

Nonostante i segnali attuali, esiste la possibilità che la frenata zonale venga smentita. In questo caso tornerebbero a prevalere correnti atlantiche tese e perturbate, con piogge frequenti e clima più umido.

