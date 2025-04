[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aprile impegnativo per il Manfredonia Calcio

Dopo un mese di marzo molto positivo, in cui abbiamo conquistato 2 vittorie e 2 pareggi, segnando 6 gol e subendone solo 2, è tempo di voltare pagina e concentrarci sulle grandi sfide che ci attendono in aprile.

Si parte subito con una delle trasferte più impegnative della stagione: domenica 6 aprile saremo di scena al Capozza, dove affronteremo la capolista Casarano. Un banco di prova importante contro un avversario forte, ma che affronteremo con determinazione e voglia di dimostrare tutto il nostro valore.

La settimana successiva, domenica 13, torneremo a casa, nel nostro Miramare, per una battaglia fondamentale per la salvezza contro il Real Acerrana. Uno scontro diretto in cui il sostegno del nostro pubblico sarà determinante per conquistare punti pesantissimi.

Torneremo di nuovo in campo giovedì 17 aprile, quando affronteremo un’altra trasferta impegnativa sul campo della Palmese a Palma Campania. Un match complicato, reso ancora più difficile dai pochi giorni di recupero dovuti alla Pasqua.

Infine, chiuderemo il mese con un’altra sfida casalinga di grande importanza: domenica 27, ospiteremo al Miramare il Brindisi, in quella che sarà l’ultima gara interna della stagione. Un appuntamento da non perdere, un’ultima occasione per spingere insieme la squadra verso l’obiettivo.

Un mese di battaglie ci aspetta, ma noi siamo pronti a lottare con il cuore e con il sostegno dei nostri tifosi!