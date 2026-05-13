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Appuntamento letterario con Marco Meriggi al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo (FG)

Marco Meriggi presenta “Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario”

Lo storico sarà ospite a San Giovanni Rotondo per un appuntamento tra storia e riflessione

Torna l’appuntamento con il libro e la letteratura a San Giovanni Rotondo.

Venerdì 15 maggio alle ore 19.00, nella sede di via Cocle del Provo.Cult APS si terrà la presentazione del volume “Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario” di Marco Meriggi (ed. Federico II University Press, 2025).

Storico e professore emerito di Storia delle Istituzioni politiche presso l’Università di Napoli “Federico II”, Marco Meriggi esplora, con questo lavoro, uno dei processi che ha favorito la politicizzazione del Mezzogiorno prima dell’Unità d’Italia: la Carboneria.

«È questo un libro» spiega l’autore stesso «che nasce da alcune domande alle quali la storiografia classica non ha saputo trovare risposta: come è possibile che nel Mezzogiorno, privo di alfabetizzazione e arretrato sotto qualsiasi aspetto, si sia sviluppata una formazione politica quale quella della Carboneria?»

L’autore ripercorre così l’intera vicenda storica che ruota attorno a questa società segreta, nata nel Regno di Napoli nei primi anni del XIX secolo. Partendo dalle sue origini, ancora oggi in parte ignote, fino alla rivoluzione del 1820, e attraverso un dialogo costante tra fonti documentali e letteratura, Meriggi lascia emergere uno scenario nel quale la Carboneria agisce non come semplice società segreta, ma come una vera e propria istituzione. Essa garantiva quella stabilità che lo stato borbonico, nel tentativo di costruire un moderno assetto post-feudale, non riusciva ad offrire: una sorta di Stato nello Stato.

Una realtà che ha certamente caratterizzato a lungo la nostra nazione — e in modo particolare il Mezzogiorno — sollevando ancora oggi dubbi, interrogativi e riflessioni che saranno al centro dell’incontro di venerdì 15 maggio. Meriggi dialogherà con Matteo Fiorentino, esperto di storia locale.

I saluti introduttivi della serata, organizzata dai Presidio del Libro di San Giovanni Rotondo

In collaborazione con Provo.Cult APS , sono affidati a Mario Freda, Presidente della Sezione di Foggia della Società di Storia Patria per la Puglia. L’introduzione è a cura di Annalisa Urbano, docente presso l’Università Federico II di Napoli.

Appuntamento venerdì 15 maggio, alle ore 19.00, a San Giovanni Rotondo.