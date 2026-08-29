Antonia Fragasso di Foggia conquista il titolo di Miss Universe Italy Puglia

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Antonietta Fragasso, 29 anni, di Foggia, ha conquistato il titolo di Miss Universe Italy Puglia, ottenendo così l’accesso alla finale nazionale di Miss Universe Italy. Domenica 30 agosto, presso Villa Cafiero a San Ferdinando di Puglia, Antonietta sarà tra le protagoniste della finale nazionale, dove rappresenterà la Puglia e si contenderà il titolo insieme alle rappresentanti di tutte le altre regioni italiane.

La competizione ha una posta in gioco ancora più importante: la vincitrice di Miss Universe Italy avrà infatti l’opportunità di rappresentare l’Italia alla competizione internazionale di Miss Universe, confrontandosi con rappresentanti provenienti da tutto il mondo.

Un percorso che per Antonietta è iniziato dalla Puglia e che, dopo la conquista del titolo regionale, l’ha portata a rappresentare la nostra regione nella sfida nazionale. Per una ragazza di Foggia, sarebbe quindi un traguardo importante non solo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il nostro territorio.

Sarebbe davvero bello poter sentire anche il supporto della sua città e vedere Foggia fare il tifo per Antonietta in questa importante sfida.

Lo scrive Voce di Foggia