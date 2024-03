Anticipazioni Uomini e Donne, tensione alle stelle! Litigano e lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Dopo il commovente momento dedicato ad Alessandro Rausa e Maria Teresa, che finalmente ufficializzano la loro relazione nel trono over, la puntata odierna del dating show di Canale 5 sarà incentrata principalmente sul trono classico. In particolare, grande attenzione sarà rivolta al trono di Daniele, il nuovo tronista che si è distinto per la sua franchezza e schiettezza con le corteggiatrici. Daniele stupirà ancora una volta il pubblico e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti con le sue scelte inaspettate.

Anticipazioni Uomini e Donne 29 marzo 2024

Daniele è salito sul trono durante le ultime puntate del trono di Brando, permettendogli così di conoscere anche Beatriz, che non è stata scelta da Brando il quale ha preferito Raffaella. Nell’episodio di oggi, come anticipato, Beatriz farà ritorno in studio ma deciderà di non rimanere per corteggiare Daniele.

Il focus si sposta quindi sul trono di Ida Platano, il cui percorso continua ad essere caratterizzato da tensioni e ansie. Ida fatica a trovare un’intesa con i suoi corteggiatori, soprattutto con Mario, con cui tornerà a discutere nella nuova puntata. Tuttavia, il gesto fatto dalla tronista per il compleanno di Mario ha contribuito a placare gli animi.

Nella puntata odierna del dating show, Maria De Filippi presenterà il video dell’esterna tra Ida e Mario. Un momento ad alta tensione in cui i due litigheranno nuovamente, portando Mario addirittura ad andarsene prima della fine del tempo a disposizione, lasciando Ida sola. La discussione proseguirà anche in studio, promettendo ulteriori momenti carichi di emozioni e colpi di scena.