Anticipazioni Uomini e Donne, resta da solo in studio! Non era mai successo prima d’ora

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nella puntata di ieri, il dating show di Canale 5 ha acceso i riflettori sulla discussione accesa tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi. Oggi, il programma torna in onda con una miscela di emozioni, combinando il trono over e quello classico. Dopo il confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore riguardo al bacio con Pierpaolo, Maria De Filippi introdurrà un nuovo tronista.

Ai veterani Brando e Ida Platano, si unirà Daniele, un 33enne napoletano con un passato negli Stati Uniti, alla ricerca di un amore autentico e duraturo. Inoltre, la puntata promette di fare luce sul destino del trono di Brando, ormai giunto alla sua fase finale.

Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 15 marzo 2024

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando sarà colpito da una notizia sconvolgente durante la trasmissione odierna. Dopo i recenti screzi con Beatriz e Raffaella, che lo hanno portato a lasciare lo studio, Brando si troverà di fronte all’assenza di entrambe le corteggiatrici. Senza esterne e senza sorprese, le corteggiatrici, esauste dall’attesa di una decisione dopo mesi di corteggiamento, hanno scelto di non partecipare. Questa decisione cruciale spingerà Brando a prendere una decisione definitiva nella prossima registrazione, a condizione che entrambe le donne siano presenti.