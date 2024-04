Anticipazioni Uomini e Donne: Mario Cusitore beccato con un’altra, la reazione di Ida Platano stupisce

Mario Cusitore sarà al centro delle nuove puntate di Uomini e Donne. Il corteggiatore di Napoli continuerà a far parlare di sé. Le anticipazioni rivelano che l’uomo finirà al centro del gossip quando in studio arriverà una segnalazione nei suoi confronti. Ci sarà un vero e proprio colpo di scena nel trono di Ida Platano. La tronista infatti scoprirà che il suo corteggiatore è stato avvistato mentre usciva da un hotel in compagnia di una donna. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Mario Cusitore sarebbe stato visto lo scorso 6 aprile in dolce compagnia mentre stava uscendo da una struttura alberghiera. Le accuse verranno respinte vivacemente dal napoletano, che si difenderà dicendo che quel giorno si era recato dal barbiere.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano sembra credere alla versione di Mario Cusitore

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore farà chiamare il suo barbiere per confermare la sua versione in studio. Ma Tina Cipollari non crederà alla versione raccontata dall’uomo finendo per scaturire una lite feroce tra di loro. Ida Platano, invece, avrà una reazione sorprendente. La tronista sembrerà rassicurarsi dopo aver ascoltato la telefonata del barbiere, tanto da credere alla versione di Mario Cusitore. Ma i colpi di scena non finiranno qui perché secondo gli spoiler di U&D si apprende che Pierpaolo Siano inviterà Ida a ballare al centro dello studio. Proprio in questo frangente l’uomo le dirà di aver intenzione di lasciare il programma.