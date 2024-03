Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 14 marzo 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Vanessa e Carolin hanno deciso di rendere indimenticabile il loro matrimonio con un tocco di originalità: un cocktail speciale creato appositamente per l’occasione. Per realizzare il loro sogno, si sono rivolte a due esperti del settore, Erik e Yvonne, ignari del vortice di emozioni che li attendeva.

Quello che iniziò come una semplice sfida culinaria si trasformò presto in un confronto di critiche feroci tra Erik e Yvonne. Ma nessuno dei due avrebbe mai immaginato che questa competizione avrebbe riportato in superficie sentimenti che credevano ormai sepolti. Tra scintille di rivalità, hanno riscoperto una passione che giaceva in un angolo nascosto dei loro cuori.

Mentre Yvonne ed Erik si ritrovavano a fare i conti con questa inaspettata ondata di emozioni, Max e Vanessa hanno sorpreso Gerry con un regalo speciale: una vecchia auto, per permettergli di mettere in pratica la patente appena ottenuta. Nonostante gli sforzi di Hélène nel nascondere le sue preoccupazioni, Gerry ha ribadito la sua felicità nel vedere che finalmente la sua famiglia crede nelle sue capacità di guidatore.

Durante un giro con Shirin, Gerry si è reso conto di essere seguito da una navetta dell’hotel. Solo in un secondo momento ha scoperto che la mente dietro questa sorveglianza era sua madre Hélène, preoccupata per la sua sicurezza.

Questa gara di cocktail non solo ha portato a scoperte sorprendenti e regali toccanti, ma ha anche riunito la famiglia in un’intensa dimostrazione d’amore e preoccupazione reciproca.

Anticipazioni Tempesta d’Amore 14 marzo 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.